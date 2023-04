(Boursier.com) — ID Logistics annonce une hausse de 18,3% de son Chiffre d'affaires au 1er trimestre à 630,4 ME, +18,3% (+5,4% à données comparables).

L'International (68% du chiffre d'affaires) a été marqué par la poursuite de la bonne dynamique à 430,4 ME, +30,9% (+10,1% à données comparables). En France (32% du chiffre d'affaires), l'activité s'est inscrite en légère baisse de 2,1% à 200 ME.

L'acquisition de Spedimex en Pologne est en cours de finalisation.

Eric Hémar, Président Directeur Général d'ID Logistics commente : "Le premier trimestre 2023 est marqué par la poursuite de notre dynamique de croissance, le Groupe enregistrant une forte progression de ses revenus à l'international. Cette croissance s'accompagne du renforcement de nos activités en Pologne avec l'acquisition de 100% de Spedimex, acteur majeur de la logistique contractuelle et spécialiste des secteurs mode et e-commerce. Le closing de l'opération est prévu d'ici la fin du premier semestre 2023".