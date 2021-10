ID Logistics : analystes confortés

(Boursier.com) — ID Logistics grimpe de 2% à 325,50 euros ce mardi, alors que le groupe a maintenu une forte croissance de son chiffre d'affaires au troisième trimestre 2021 pour atteindre 468,2 ME, en progression de +13,6% en réel et à données comparables. Pour mémoire, l'activité du troisième trimestre 2020 avait déjà enregistré un rebond de +7,3% suite à l'allègement des mesures de confinement liées au Covid-19 dans la plupart des pays où ID Logistics opère. En France, ID Logistics enregistre une bonne progression de son CA de +4% à 191,1 ME au cours du trimestre écoulé. A l'international, la croissance se poursuit au cours du 3ème trimestre 2021 à un rythme soutenu avec un chiffre d'affaires qui atteint 277,1 ME, en hausse de +21,4%, en données réelles et comparables.

ID Logistics termine ainsi les 9 premiers mois de l'année 2021 avec un chiffre d'affaires qui s'établit à 1 361,3 ME, en progression de +14,5% (+16,3% à données comparables).

ID Logistics se dit "bien positionné" pour poursuivre son développement rentable, tout en restant vigilant aux enjeux de la crise de la Covid-19. Les équipes d'ID Logistics restent également pleinement mobilisées quant à la réussite des opérations du dernier trimestre (Black Friday, fêtes de fin d'année) pour répondre aux enjeux de pics d'activité toujours plus importants à gérer. Enfin, ID Logistics demeure attentif aux opportunités de croissance externe, notamment en Europe du Nord et aux Etats-Unis.

"Suite à cette publication, nous conservons notre scénario T4 (490 ME +8%) et relevons mécaniquement nos estimations de CA 2021 pour viser 1.852 ME (+12,6% dont +14,1% organique) contre 1.821 ME (+10,8% dont +12,2% organique)" commente Portzamparc qui conserve en revanche ses estimations de ROC de 75 ME, le modèle d'affaires se matérialisant à partir de 12/18 mois... "Finalement, nous confirmons nos estimations de croissance des BPA de 37% cette année. De quoi viser un cours de 330 euros en restant à "renforcer" sur le dossier" conclut l'analyste.

De son côté, Oddo BHF a revalorisé le titre de 320 à 340 euros avec un avis à 'surperformer'.