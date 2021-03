ID Logistics : ambitions intactes ?

(Boursier.com) — ID Logistics monte de 2,5% à 246 euros ce jeudi, alors que le groupe a réalisé un chiffre d'affaires 2020 de 1.642,8 ME, en hausse de 7,1% et de +4,9% à données comparables.

La rentabilité opérationnelle a poursuivi son amélioration avec un résultat opérationnel courant en croissance de +12% à 60,5 ME contre 54 ME en 2019 et une marge opérationnelle courante en progression de 20 points de base à 3,7%.

Le résultat net consolidé s'est inscrit en progression de +67% à 28,2 ME en 2020 contre 16,9 ME en 2019.

La dette financière nette hors IFRS 16 s'élève à 61 ME à fin 2020 à comparer à 89,2 MEUR à fin 2019. Elle représente 0,7x l'EBITDA hors IFRS 16, confortant la forte capacité d'investissement d'ID Logistics.

"La publication ressort globalement en ligne et permettra au groupe, une fois les restrictions de voyages réduites, de se projeter sur une acquisition structurante en Amérique du Nord ou en Europe du Nord" commente Portzamparc qui reste à "conserver" sur le dossier dans l'attente de la réunion de présentation du jour...