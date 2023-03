ID Logistics : acquisition de Spedimex en Pologne sur une valeur d'entreprise de 74 ME

(Boursier.com) — ID Logistics fait l'acquisition de 100% de Spedimex, acteur de la logistique contractuelle en Pologne, disposant d'une forte expertise dans le secteur de la mode et du e-commerce.

La société a été fondée en 1993 par la famille Bak, dont Marcin Bak est aujourd'hui le principal actionnaire et PDG.

Spedimex s'est spécialisée pour devenir un acteur de référence de la logistique contractuelle avec une expertise reconnue dans le secteur de la mode et du e-commerce pour de grandes marques internationales et polonaises, ainsi que dans la cosmétique. En complément de la logistique contractuelle, Spedimex offre un réseau de distribution et de transport solide, des services logistiques à valeur ajoutée ou de la préparation au détail.

Spedimex a développé un modèle asset-light et opère 15 sites à travers le pays représentant 230 000 mètres carrés.

Au cours des dernières années, Spedimex a considérablement augmenté son chiffre d'affaires pour atteindre 510 millions de PLN (109 millions d'euros) en 2022.

La transaction est basée sur une valeur d'entreprise de 350 millions de PLN (74 millions d'euros) et sera payée à 70% en actions nouvelles ID Logistics Group et à 30% en numéraire.

Ces modalités de paiement permettent à ID Logistics de conserver une structure financière solide post-acquisition, avec un ratio d'endettement au 31 décembre 2022 inchangé à 1,9x l'EBITDA pré-IFRS 16.

La transaction reste soumise à l'approbation des autorités antitrust polonaises compétentes. L'acquisition devrait être finalisée d'ici juin 2023.