Icape : ventes en léger repli

(Boursier.com) — Au premier trimestre 2023, le chiffre d'affaires de Icape s'établit à 51,7 ME, en recul de 5,8% comparé au premier trimestre 2022.

Cette évolution résulte du contexte économique actuel, inflation persistante, guerre en Ukraine et crise des composants, ainsi que du niveau des stocks chez les principaux clients.

Conformément à sa politique d'optimisation continue de ses coûts, notamment via l'activation des synergies générées par les acquisitions récentes, Icape est parvenu à réduire significativement le coût de ses achats, atteignant 38,3 ME contre 44,1 ME sur la même période en 2022.

Du fait notamment de cette amélioration, Icape enregistre une progression de sa marge brute commerciale de +23,9% sur la période, atteignant 13,4 ME.