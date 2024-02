Icape reporte son objectif 2026 de 500 ME de chiffre d'affaires après le fort recul de l'activité 2023

(Boursier.com) — Icape dévoile un chiffre d'affaires 2023 de 179,5 ME, touché par le contexte industriel et économique international observé au cours de l'exercice. L'activité recule de 18,3% par rapport à 2022 et même de -22,8% à périmètre constant.

La société explique que la baisse de la demande globale, un effet défavorable sur les prix de vente ainsi que la normalisation des stocks de ses clients remet en cause son objectif de chiffre d'affaires de 500 ME en 2026, qui est donc reporté "à un horizon moyen terme".

Icape vise toujours une croissance organique moyenne de 10% entre 2023 et 2026, 120 ME de chiffre d'affaires additionnel via croissance externe et une marge de ROC d'environ 9,5% d'ici cette date.