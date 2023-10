Icape renforce son internationalisation en réalisant trois acquisitions aux Etats-Unis

(Boursier.com) — Le Groupe ICAPE, distributeur technologique mondial de cartes de circuits imprimés, annonce l'acquisition des actifs opérationnels des sociétés américaines PCB Solutions, Ustek Incorporated et Nujay Technologies Inc.

Les trois sociétés dont les actifs sont acquis par le Groupe ICAPE sont spécialisées dans le négoce de circuits imprimés aux États-Unis depuis plus de vingt ans. PCB Solutions et Ustek Incorporated comptent également une activité de négoce de pièces techniques, représentant pour la première 10% de son activité et pour la seconde près de 30% de celle-ci.

Au total, les trois sociétés couvrent les besoins d'un portefeuille de plus de 180 clients nord-américains, issus d'une importante variété d'industries, allant de la conception de matériel médical au secteur automobile. En 2022, ces trois sociétés ont généré un chiffre d'affaires annuel net cumulé de plus de 5 millions de dollars ainsi qu'une marge d'EBITDA supérieure à 10%. Le poids des clients en commun avec le Groupe ICAPE est par ailleurs très faible et s'établit à moins de 10%.

Implanté aux États-Unis via sa filiale ICAPE USA pour la distribution de PCB et sa filiale CIPEM USA pour les services liés aux pièces techniques, le Groupe ICAPE renforce significativement sa présence sur ce marché majeur en acquérant une solide base de clients industriels ainsi que de nouveaux canaux de distribution, notamment locaux. Les différentes localisations de ces nouvelles structures (dans l'Ohio, en Californie et dans l'Utah) permettent par ailleurs de quadriller l'ensemble du territoire américain.

A l'instar des acquisitions précédemment réalisées, et en cohérence avec la stratégie de croissance externe du Groupe ICAPE, ces actifs présentent un fort potentiel en termes de synergies d'achat et commerciales avec les filiales locales du Groupe et bénéficient d'un niveau de rentabilité élevé.

Yann Duigou, Directeur Général du Groupe ICAPE, a déclaré : "Depuis le lancement de notre stratégie de croissance externe en 2021, toutes les acquisitions réalisées par le Groupe ICAPE étaient centrées sur le continent européen. Avec l'acquisition des actifs de PCB Solutions, Nujay Technologies Inc. et Ustek Incorporated, nous sommes fiers de renforcer grandement l'internationalisation de nos solutions dédiées aux circuits imprimés et aux pièces techniques ainsi que le potentiel de création de valeur de nos filiales nord-américaines. Les actifs que nous intégrons aujourd'hui nous apportent un portefeuille conséquent, composé de plus de 180 clients nord-américains issus d'une grande variété d'industries ainsi que leurs canaux de distribution dédiés, aux États-Unis comme en Asie. En rejoignant le Groupe ICAPE, ces actifs vont pouvoir bénéficier de nombreuses synergies ainsi que de l'expertise de nos filiales pour délivrer la plus haute qualité de services possible à leurs clients locaux, ce qui devrait nous assurer une croissance rentable post-intégration significative à court et moyen terme."

Ces acquisitions d'actifs sont financées à 100% en numéraire et leur intégration aux comptes du Groupe sera réalisée à compter du 1er octobre 2023. Les activités de négoce de PCB devraient intégrer à terme la filiale ICAPE USA et les activités dédiées à la distribution de pièces techniques l'entité CIPEM USA.