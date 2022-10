Icape : nomination

(Boursier.com) — Le Groupe Icape, distributeur de cartes de circuits imprimés, annonce la nomination de Mme Christelle Bonnevie au poste de Directrice industriel. Icape Group entend continuer d'appliquer sa stratégie d'expansion globale avec la nomination de Christelle Bonnevie, en tant que Directrice Générale déléguée aux côtés de Cyril Calvignac, CEO du groupe.

Jusqu'alors Vice-Présidente exécutive de CIPEM, la division spécialisée dans la fourniture de pièces techniques sur plan, Mme Bonnevie aura notamment pour mission d'optimiser la performance de l'usine de production Icape Trax en Afrique du Sud, détenue par Icape Group depuis 2021, et continuera de diriger les activités CIPEM.

Après plus de dix années passées au sein d'Alstom, à des postes à responsabilité dans la 'supply chain', Christelle Bonnevie devient Plant and Production Manager pour Elvia PCB Group en 2008. Elle rejoint le Groupe ICAPE en 2015, prend la direction de CIPEM en 2016, et celle de Divsys France en 2021.