Icape : Le groupe souligne l'amélioration de la marge brute commerciale

(Boursier.com) — Le Groupe ICAPE, distributeur technologique mondial de cartes de circuits imprimés ("PCB"), annonce son chiffre d'affaires et sa marge brute commerciale pour le premier semestre 2023.

Le Chiffre d'affaires est de 94,1 ME au S1, impacté par un contexte industriel adverse. Le groupe souligne l'amélioration de la marge brute commerciale à 24,2 ME, soit 25,7% du chiffre d'affaires, résultant de l'évolution du mix produit et d'une meilleure efficacité opérationnelle.

Consolidation de la trésorerie en vue de futures acquisitions. La direction insiste aussi sur la poursuite des synergies post-intégration des acquisitions et réaffirme ses objectifs 2024 et 2026.

Yann Duigou, Directeur Général du Groupe ICAPE, a déclaré : "Les six premiers mois de l'année 2023 auront été de nouveau l'occasion d'éprouver la résilience de notre modèle dans un contexte économique adverse, à l'image de la dégradation des indices de production industrielle et nous ayant conduit à réviser notre objectif de croissance organique pour cette année. Nous avons en effet su poursuivre l'amélioration de notre marge brute commerciale, une performance notable compte tenu de la conjoncture subie par l'ensemble du secteur et qui illustre pleinement la pertinence de la stratégie déployée par le Groupe, s'appuyant sur une proposition à haute valeur ajoutée et des synergies tangibles grâce une politique d'acquisition offensive. L'intégration des acquisitions de ces deux dernières années suit son cours et les synergies qui en découlent s'activent progressivement, pouvant amener à générer un chiffre d'affaires additionnel et rentable à court et moyen termes. Ces différents éléments, couplés à la consolidation de notre trésorerie, nous permettent ainsi de réaffirmer l'ensemble des objectifs pour 2024 et 2026."