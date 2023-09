ICAPE : le bénéfice progresse malgré une activité en retrait

(Boursier.com) — Au premier semestre 2023, le chiffre d'affaires du Groupe affiche un recul de 12,1% comparé au premier semestre 2022 et s'établit à 94,5 MEUR, retraité des cessions des activités DIVSYS aux États-Unis et de la filiale russe. "Un contexte économique adverse, ayant impacté l'ensemble de l'industrie, justifie ce niveau d'activité en retrait", explique la société qui note aussi que son évolution reste nettement supérieure à celle du marché des PCB qui affiche un recul de 20,9% selon la dernière étude publiée par Prismark.

Le taux de marge d'EBITDA affiche une amélioration de + 3,4 points de base sur la période, s'établissant à 7,5%. Le résultat opérationnel courant et le résultat net connaissent une trajectoire positive similaire, atteignant respectivement 4,8 MEUR (+78%) et 1,9 MEUR (+118%) à fin juin 2023.

Au 30 juin 2023, la position de trésorerie du Groupe était de 25,3 MEUR, consolidée par l'accord unanime obtenu de la part de son syndicat bancaire ayant permis de débloquer un financement de 13 MEUR dont 5 MEUR ont été tirés au 30 juin 2023. Avec un niveau de dettes financières s'élevant à 48,9 MEUR, le Groupe ICAPE faisait état, au 30 juin, d'un endettement financier net de 23,6 MEUR.

Comme annoncé à l'occasion de l'annonce du chiffre d'affaires du 1er semestre 2023 le 26 juillet dernier, le Groupe estime ne pas être en mesure de réaliser de la croissance organique en 2023 du fait du contexte défavorable actuel et a donc revu son objectif de croissance organique pour cette année. Le Groupe ICAPE reste toutefois pleinement confiant concernant son objectif de croissance externe pour l'exercice en cours, à savoir l'acquisition de 30 MEUR de chiffre d'affaires supplémentaires. Par ailleurs, un mix produit plus favorable et une meilleure efficacité opérationnelle grâce aux acquisitions conclues ces deux dernières années devraient permettre au Groupe d'enregistrer une marge brute commerciale d'environ 25,0% en 2023. La société maintient l'ensemble de ses autres indicateurs pour 2026