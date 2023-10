Icape : la marge commerciale brute s'apprécie de 6,7% sur 9 mois

(Boursier.com) — Au 30 septembre 2023, le chiffre d'affaires du Groupe Icape s'établit à 136,2 millions d'euros, en recul de -16,3% comparé à la performance réalisée à la même période en 2022 (162,8 ME), retraitée des activités non stratégiques en cours de cession. Cette évolution est due à de nombreux facteurs exogènes impactant l'ensemble du secteur de la distribution du circuit imprimé, à savoir notamment une inflation persistante, la poursuite de la guerre en Ukraine, le ralentissement de la demande mondiale ainsi que le niveau toujours élevé de stocks chez les principaux clients du Groupe.

Avec un coût de ses achats de l'ordre de 100 ME au 30 septembre 2023, en réduction de 22,4% comparé aux données enregistrées au 30 septembre 2022, le Groupe Icape poursuit sa politique d'optimisation des coûts à laquelle contribuent notamment les synergies générées par ses acquisitions récentes, En tenant compte de cette amélioration, la marge brute commerciale du Groupe enregistre une progression de +6,7% sur la période pour atteindre 36,2 ME, soit 26,6% du chiffre d'affaires (20,9% au 30 septembre 2022).

Poursuite de la trajectoire à horizon 2026

Icape conserve l'ensemble de ses indicateurs commerciaux et financiers pour 2026, à l'exception de celui relatif à sa marge brute commerciale. Ce dernier ne fera en effet plus l'objet d'une communication spécifique à partir de 2024. Cette décision a été prise "afin de ne pas perturber les relations commerciales établies par le Groupe avec ses partenaires existants et futurs".

Le Groupe ICAPE vise ainsi :

- un chiffre d'affaires d'environ 500 ME à horizon 2026 ;

- un taux de croissance organique annuel moyen de 10% entre 2023 et 2026 ;

- environ 120 ME de chiffre d'affaires additionnel grâce à la croissance externe d'ici 2026 ;

- une marge de ROC d'environ 9,5% à horizon 2026.