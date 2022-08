Icape Holding : le montant définitif de l'offre est de 17,4 ME

(Boursier.com) — Icape Holding, distributeur technologique mondial de cartes de circuits imprimés, annonce que, dans le cadre de son introduction en Bourse sur Euronext Growth à Paris, Gilbert Dupont, agissant en qualité d'agent stabilisateur, a exercé partiellement l'option de surallocation, donnant lieu à l'émission de 21.307 actions nouvelles complémentaires, au prix de l'offre, soit 16,95 euros par action pour une augmentation de capital d'un montant complémentaire de 0,36 ME.

En conséquence, le nombre total d'actions Icape Holding offertes dans le cadre de l'introduction en Bourse s'élève, après exercice partiel de l'option de surallocation, à 1.024.307 actions nouvelles. La taille de l'offre est ainsi portée à 17,4 ME.

Le flottant représente désormais environ 12,66% du capital social d'Icape Holding.

Les opérations de stabilisation ont été réalisées par Gilbert Dupont, en tant qu'agent stabilisateur, au cours de la période allant du 11 juillet au 9 août inclus, la dernière opération de stabilisation ayant été effectuée le 9 août.

Répartition du capital

La répartition du capital social et des droits de vote d'Icape Holding est la suivante :

- Balwen Holding : 34,21% du capital et 25,9% des Droits de vote

- Thierry Ballenghien : 17,11% du capital et 25,9% des DDV

- Sous-total famille Ballenghien : 51,32% du capital et 51,80% des DDV

- Cyril Calvignac : 4,44% du capital et 6,33% des DDV

- Autres mandataires sociaux : 5,71% du capital et 7,33% des DDV

- Censeurs : 4,94% du capital et 5,91% des DDV

- Sous-total actionnaires concertistes : 66,40% du capital et 71,36% des DDV

- Salariés du Groupe : 20,23% du capital et 18,26% des DDV

- Autres : 0,70% du capital et 0,79% des DDV

- Sous-total autres actionnaires historiques du Groupe : 20,94% du capital et 19,05% des DDV

- Sunshine PCB (HK) Co : 3,65% du capital et 2,76% des DDV

- Champion Asia International Electronic Limited : 1,31% du capital et 0,99% des DDV

- Autres investisseurs tiers : 7,70% du capital et 5,83% des DDV

- Total Public : 12,66% du capital et 9,59% des DDV

En outre, la société Icape Holding a conclu le 22 juin avec Gilbert Dupont un contrat de liquidité et de surveillance de marché portant sur ses actions. Il prendra effet compter du 10 août, pour une durée d'un an. Ce contrat a pour objet l'animation par Gilbert Dupont de l'action Icape Holding sur le système multilatéral de négociation d'Euronext Growth à Paris.

L'action Icape Holding est actuellement au contact des 17 euros.