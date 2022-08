Icape Holding : acquisition de la société Mon Print au Danemark

(Boursier.com) — Icape fait part de l'acquisition de 100% du capital de Mon Print, un fournisseur majeur de solutions de circuits imprimés au Danemark.

En 2021, Mon Print a généré un chiffre d'affaires annuel net s'élevant à 9,4 millions de couronnes danoises et un EBIT de 0,7 million de couronnes danoises. Le Groupe prévoit au titre de 2022 une croissance du chiffre d'affaires annuel de Mon Print légèrement supérieure à 10% et une amélioration significative de sa marge d'EBIT. Le prix d'achat s'élève à 0,7 million d'euros, et pourra faire l'objet de compléments de prix dépendant des résultats de 2022 et 2023 de Mon Print.