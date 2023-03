Icape : forte amélioration du résultat

(Boursier.com) — Pour 2022, l'EBITDA de Icape est en amélioration, passant de 6,4 ME à 14,5 ME, soit une augmentation de +126% par rapport à 2021.

Le résultat opérationnel courant comme le résultat net suivent la même tendance et progressent fortement sur la période, atteignant respectivement 10 ME, soit +138%, et 5,3 ME, soit +112%.

Au 31 décembre 2022, la société dispose d'une position de trésorerie de 28 ME et d'un niveau de dettes financières s'élevant à 36 ME, tous deux en légère augmentation par rapport à 2021, soit +8% pour la première, et +14% pour le second.

L'endettement net ressort ainsi à 8 ME. Il est à noter que le levier financier du s'améliore sur 2022 par rapport à 2021, passant de 1,10 à 0,65.

Le Conseil d'Administration a décidé de proposer à l'Assemblée générale devant se réunir le 16 mai 2023 la distribution d'un dividende ordinaire au titre de l'exercice 2022 de 0,20 Euro par action.