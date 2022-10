Icape : envolée du résultat opérationnel

(Boursier.com) — Chez Icape, l'EBITDA bénéficie d'une forte amélioration, passant de 1,8 ME à 4,9 ME, soit +170%, au premier semestre 2022.

Le résultat opérationnel courant et le résultat net affichent également une forte progression, atteignant respectivement 2,8 ME, soit +413% et 0,9 ME à fin juin 2022.

Au 30 juin 2022, la société faisait état d'un endettement financier net de 18,3 ME résultant d'une position de trésorerie de 16,6 ME et d'un niveau de dettes financières s'élevant à 34,9 ME.

La société confirme ses anticipations annuelles...