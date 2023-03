Icape : diversifie ses sources d'approvisionnement et investit dans son réseau d'usines

(Boursier.com) — Le Groupe Icape, distributeur technologique mondial de cartes de circuits imprimés (PCB), présente sa stratégie de sourcing hors Chine. Elle repose sur la diversification des sources d'approvisionnement et le développement de l'outil industriel.

Dans un contexte économique et géopolitique complexe, assurer la continuité de la chaîne d'approvisionnement, garantir les prix et maîtriser les délais requiert d'excellentes capacités d'anticipation. Face à ces enjeux, le Groupe Icape a choisi d'adopter une stratégie de diversification de ses sources d'approvisionnement. Le premier volet de cette stratégie implique le département sourcing du Groupe, chargé de la recherche et de l'approbation de nouvelles usines hors Chine. De nouveaux sites de productions ont récemment rejoint la liste des vendeurs approuvés par le Groupe, que ce soit en Corée du Sud, à Taiwan, en Thaïlande ou même en Europe.

Le second volet de cette stratégie est fondé sur la politique M&A visant à renforcer l'offre interne du Groupe Icape. Trois usines de production ont été acquises par le Groupe depuis 2021 : Trax à Cape Town (Afrique du Sud) ; l'usine du Groupe MMAB à Malmö (Suède) ; et l'usine de production de Fimor Electronics, en France. Cette dernière renforce l'offre de Cipem, filiale du Groupe dédiée à la fourniture de pièces techniques.

Rappelons que le sourcing constitue l'une des forces majeures développées par le Groupe Icape au fil des années. Avec un réseau d'usines chinoises composé de plus de 80 partenaires et d'un bureau de service local de 250 employés dédiés au suivi de ses commandes, au contrôle qualité et à la logistique, le Groupe est en mesure de proposer à ses clients un accompagnement global pour l'approvisionnement de tous types de technologies de circuits imprimés et de pièces techniques.