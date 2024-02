Icape : deux acquisitions d'actifs en Italie

(Boursier.com) — Le Groupe Icape, distributeur technologique mondial de cartes de circuits imprimés (PCB) et de pièces électromécaniques à façon, acquiert des actifs opérationnels du distributeur italien PCS et de la société de design Studio E2.

Producteur de PCB pendant plus de 30 ans, la société italienne PCS Srl s'est reconvertie dans la distribution de circuits imprimés en 2015. Celle-ci dispose d'une expertise à 360o de la chaîne de valeur du PCB, pouvant apporter un conseil à haute valeur ajoutée allant de la production jusqu'à la vente du produit. Son savoir-faire lui a permis de se constituer un portefeuille composé d'environ 80 clients issus du bassin industriel lombard et représentant toutes les secteurs en étant issus. En 2022, PCS Srl a généré un chiffre d'affaires annuel net de plus de 700 kE.

Studio E2 dispose d'une quarantaine d'années d'expérience en matière de gestion de projet appliquée à tous les secteurs de l'électronique civile et industrielle. La société composée de 3 ingénieurs propose à plus de 70 clients un ensemble de services allant du design de circuits imprimés à leur conception mécanique et électronique tout en assurant la production de la documentation nécessaire à chaque étape de la vie du produit. Studio E2 a enregistré en 2022 un chiffre d'affaires annuel net de plus de 275 kE.

Déjà solidement implanté dans la péninsule italienne via sa filiale Icape Italia, le Groupe Icape renforce avec ces acquisitions son assise dans cette région, et plus précisément dans son bassin industriel historique, en Lombardie. Comme toutes les acquisitions réalisées par le Groupe, PCS présente un fort potentiel de synergies d'achat et commerciales avec la filiale locale du Groupe tout en bénéficiant d'un niveau de rentabilité élevé. Quant à elle, l'intégration de Studio E2 permet de compléter la gamme déjà étendue de services délivrés par le Groupe Icape au service de ses clients, en y ajoutant le design de circuits imprimés. Le Groupe dispose ainsi désormais d'une expertise éprouvée de l'ensemble de la chaîne de valeur du circuit imprimé, de sa conception jusqu'à sa livraison au client final.

Les acquisitions des actifs de PCS et de Studio E2 sont réalisées par la filiale Icape Italia, et sont financée à 100% en numéraire. Leur intégration aux comptes du Groupe ICAPE se fera dès le 12 février.