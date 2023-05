Icape : de retour d'AG

(Boursier.com) — Le Groupe ICAPE, distributeur technologique mondial de cartes de circuits imprimés, informe ses actionnaires que son Assemblée Générale Mixte s'est tenue le mardi 16 mai 2023 à 8h30 au siège social de la Société, à Fontenay-aux-Roses.

Le nombre de droits de vote détenus par les actionnaires présents ou représentés était de 9.092.873, soit un quorum de 80,78%.

Parmi les résolutions adoptées figurent l'approbation de la nomination au sein du Conseil d'Administration de Madame Christelle Bonnevie, Directrice Générale Déléguée du Groupe, et de Monsieur Arnaud Le Coguic, Directeur Financier adjoint et responsable des relations investisseurs du Groupe, en qualité d'administrateurs pour une durée de trois ans. Les actionnaires ont également renouvelé les mandats de Madame Brigitte Le Borgne, de Madame Ranxu Mazet et de Monsieur Yann Duigou pour une nouvelle période de trois ans.

Le Conseil d'Administration du Groupe ICAPE est ainsi désormais composé de 10 membres :

Monsieur Thierry Ballenghien, Président du Conseil d'Administration ;

Monsieur Cyril Calvignac ;

Madame Ranxu Mazet ;

Madame Shora Rokni ;

Madame Christelle Bonnevie ;

Monsieur Yann Duigou ;

Monsieur Arnaud Le Coguic ;

Monsieur Philippe Darfeuil, administrateur indépendant ;

Madame Brigitte Le Borgne, administratrice indépendante ;

Madame Pascale Auger, administratrice indépendante.

Les résultats détaillés des votes peuvent être consultés sur le site Internet de la Société, dans la rubrique Actionnaires / Assemblées générales.

Prochain communiqué financier avec le Chiffre d'affaires du 1er semestre 2023, le mercredi 26 juillet 2023 après bourse.