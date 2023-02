ICAPE consolide sa chaîne d'approvisionnement en déployant une nouvelle solution logistique en Europe

(Boursier.com) — Le Groupe ICAPE, distributeur technologique mondial de cartes de circuits imprimés ("PCB"), annonce aujourd'hui le développement de ses solutions logistiques pour répondre à la demande croissante en PCB et en pièces techniques de la part de l'industrie électronique.

Dans le cadre de la stratégie du Groupe ICAPE visant à établir une présence locale au sein de nombreux pays, le Groupe a significativement renforcé sa filiale basée à Modène, en Italie, une position stratégique au coeur de l'Europe. Créée en 2017, la filiale entre dans une nouvelle phase de croissance et de développement afin de répondre à l'augmentation de la demande pour les solutions et l'expertise de haute qualité offertes par le Groupe. Le Groupe ICAPE a décidé de réaliser un investissement significatif à travers un nouveau bâtiment de 350 m2, offrant de nouvelles ressources pour enrichir ses services et son activité à travers des options de livraison rapide et des possibilités de stockage variées pour ses clients.

Ce nouvel entrepôt entièrement opérationnel accompagne le développement du Groupe ICAPE et de son réseau logistique, qui compte désormais 12 entrepôts dans le monde. Avec le soutien du bureau de services du Groupe ICAPE en Chine, composé de 250 employés notamment responsables de l'approvisionnement et du contrôle de la qualité, le Groupe ambitionne pour les prochaines années une croissance régulière de ses revenus et de la qualité de ses services.

Cyril CALVIGNAC, Directeur Général du Groupe ICAPE, déclare : "Le Groupe ICAPE a déjà prouvé son expertise technologique clé en agissant comme interlocuteur unique pour le compte de ses clients, gérant l'ensemble de leur chaîne d'approvisionnement en PCB et en pièces techniques. Grâce à notre plateforme structurée et globale, nous sommes en mesure de servir nos clients dans le monde entier. Cette nouvelle installation en Italie consolide notre présence en Europe et renforce notre avantage concurrentiel et stratégique en nous positionnant comme un intermédiaire majeur entre des clients présents dans le monde entier et des fournisseurs locaux."