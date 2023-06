ICAPE annonce le renforcement de sa gouvernance

(Boursier.com) — Le Groupe ICAPE, distributeur technologique mondial de cartes de circuits imprimés ("PCB"), annonce aujourd'hui l'évolution de sa gouvernance.

En accord avec le Conseil d'Administration, Cyril Calvignac, Directeur Général du Groupe ICAPE, a présenté ce jour sa démission de son mandat de Directeur Général et d'administrateur. Yann Duigou, actuel Chief Marketing Officer du Groupe, lui succède dans ses fonctions de Directeur Général. Avant de se consacrer à un nouveau projet professionnel et dans un souci de bonne gouvernance, Cyril Calvignac continuera à accompagner le Groupe jusqu'à la fin de l'année 2023 afin d'assurer cette transition.

Yann Duigou, âgé de 61 ans, actuel Chief Marketing Officer et administrateur du Groupe, dispose de plus de trente années d'expérience au sein de l'industrie électronique et du PCB. Avant de rejoindre le Groupe ICAPE en 2017 en qualité de Directeur en charge du e-commerce, il a occupé différents postes exécutifs au sein du groupe électronique CIRE. Il en a notamment exercé les fonctions de Directeur d'usines, puis Directeur Général pendant dix ans, de 2002 à 2012. Yann Duigou est diplômé de l'Institut Supérieur de Gestion (ISG Paris).

Le Conseil d'Administration remercie chaleureusement Cyril Calvignac pour sa vision, son engagement et son action au service du Groupe depuis 2003, pour lequel il a notamment mené à bien l'introduction en bourse, et lui souhaite le meilleur succès dans ses projets futurs.

Par ailleurs, le Conseil d'Administration a décidé de renforcer la Direction Générale du Groupe avec la nomination de deux nouveaux Directeurs Généraux Adjoints, à savoir Arnaud Le Coguic qui devient Directeur Administratif et Financier du Groupe, et Bingling Li Sellam, qui remplace Yann Duigou dans ses fonctions de Chief Marketing Officer. Shora Rokni, Directrice Générale Adjointe, voit quant à elle son périmètre de responsabilités axé sur la stratégie d'acquisitions et d'intégration du Groupe. La Direction Générale du Groupe ICAPE se compose ainsi d'un Directeur Général, épaulé de cinq Directeurs Généraux Adjoints.

Le Conseil d'Administration du Groupe évolue lui aussi avec la nomination par cooptation de M. Thomas Chea comme administrateur, en remplacement de M. Calvignac. Cette nomination devra être ratifiée par la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires. Arthur Mendes et Bingling Li Sellam rejoignent également le Conseil d'Administration du Groupe en qualité de censeurs pour une durée de 3 ans.

Thierry BALLENGHIEN, Fondateur et Président du Groupe ICAPE, déclare : "Je tiens à remercier très chaleureusement Cyril Calvignac pour l'engagement quotidien dont il a su faire preuve depuis son arrivée au sein de notre Groupe. En 20 ans, il a gravi à mes côtés un à un les échelons du Groupe et a accompagné sa structuration au plus haut niveau, avec comme accomplissement majeur son introduction en bourse. Yann a toute ma confiance pour poursuivre les objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés lors de notre introduction en bourse et je suis certain que son expérience et son expertise seront des atouts majeurs pour renforcer notre trajectoire de forte croissance rentable. Aussi, le management expérimenté actuellement en place, composé d'experts de l'industrie du PCB, dispose de toute ma confiance pour mener à bien le développement futur du Groupe."

Yann DUIGOU, Chief Marketing Officer du Groupe ICAPE, ajoute : "Je suis particulièrement fier de l'opportunité qui m'est donnée aujourd'hui de devenir Directeur Général et tiens à remercier chaleureusement Thierry Ballenghien pour la confiance qu'il m'accorde. Forts de nos nombreux atouts et du renforcement de notre gouvernance, je suis convaincu que la stratégie offensive que nous déployons aujourd'hui consolidera notre position d'acteur de référence de la distribution de circuits imprimés."