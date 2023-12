Icape annonce la mise en place d'un financement de 47 ME, dont 41 ME de dette senior et 6 ME en Obligation Relance

(Boursier.com) — Le Groupe ICAPE, distributeur technologique mondial de cartes de circuits imprimés, annonce le succès de la mise en place d'un financement auprès d'un pool de 9 banques européennes, ainsi que l'émission d'Obligations Relance.

Arnaud Le Coguic, Directeur Financier du Groupe ICAPE, a déclaré : "Je tiens à remercier l'ensemble de nos partenaires bancaires pour la confiance qu'ils témoignent à l'égard de notre projet. Le succès de la mise en place de ce financement dans un environnement économique adverse souligne autant la solidité financière que la proposition de valeur de notre Groupe. Les ressources additionnelles octroyées vont ainsi nous permettre de renforcer notre dynamique de croissance externe offensive à court et à moyen terme conformément à notre stratégie."

L'opération de financement se compose d'un Prêt de Refinancement d'un montant total de 21 millions d'euros (comprenant trois tranches de respectivement 15,3 millions d'euros amortissable, 2,7 millions d'euros in fine et 3 millions d'euros in fine) et d'une ligne de Crédit de Croissance Externe de 40 millions d'euros dont 20 millions d'euros confirmés (comprenant deux tranches de respectivement 17,0 millions d'euros amortissable et 3 millions d'euros in fine).

TP ICAP Midcap était le conseil financier exclusif du Groupe ICAPE et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France agissait en tant que coordinateur de l'opération et agent du crédit. Banque Palatine, Banque Populaire Rives de Paris, et HSBC Continental Europe étaient arrangeurs mandatés.

Le pool bancaire est composé de 9 prêteurs : Banque Palatine, Banque Populaire Rives de Paris, BNP Paribas, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile-de-France, Crédit Industriel et Commercial, Crédit Lyonnais, HSBC Continental Europe, Landesbank Saar et Tikehau Capital.

Peltier Juvigny Marpeau & Associés est intervenu en tant que conseil du Groupe ICAPE sur les aspects dette et obligataire, et Mermoz Avocats était conseil du pool bancaire.

Enfin, le Groupe ICAPE a émis 6 millions d'euros d'Obligations Relance souscrites par le fonds Obligations Relance France (poche d'investissement gérée par Tikehau Capital) et par le fonds Obligations Relance France - Tikehau Capital.