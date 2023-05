ICAPE annonce l'acquisition des actifs du distributeur allemand de circuits imprimés HLT

(Boursier.com) — Le Groupe ICAPE, distributeur technologique mondial de cartes de circuits imprimés, annonce aujourd'hui l'acquisition des actifs opérationnels de la société HEISSENBERGER LEITERPLATTENTECHNIK, distributeur allemand de circuits imprimés.

Basée dans le Land du Bade-Wurtemberg, reconnu pour son bassin industriel spécialisé dans la construction automobile, HLT couvre les besoins en circuits imprimés d'une cinquantaine de clients renommés. Disposant d'un réseau de 6 fournisseurs stratégiques et de capacités logistiques propres, HLT assure une gamme de services à haute valeur ajoutée sur des segments aussi divers que l'automobile, la domotique, les télécommunications, l'aérospatial ou encore l'industrie médicale. HLT se positionne ainsi sur des marchés en demande d'une grande diversité de produits sur de petits et moyens volumes ("High-Mix Low-Volume"). HLT a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires de 4,1 millions d'euros.

Au travers de son portefeuille client diversifié et sa localisation stratégique, HLT présente un potentiel avancé de synergies avec la filiale allemande du Groupe ICAPE. Le Groupe renforce par cette acquisition sa position d'acteur de premier plan sur l'un des marchés majeurs pour la distribution de PCB, en Europe et dans le monde. Par ailleurs, le portefeuille de fournisseurs et la plateforme logistique d'HLT viennent consolider et optimiser le réseau mondial structuré par le Groupe ICAPE, offrant un potentiel de création de valeur important.

Cyril CALVIGNAC, Directeur Général du Groupe ICAPE, a commenté : "L'Allemagne représente l'un des principaux marchés au niveau mondial, tant pour notre industrie que pour notre Groupe, et c'est pourquoi nous sommes enthousiastes de nous y renforcer à nouveau aujourd'hui grâce à l'acquisition des actifs opérationnels d'HLT. Son équipe hautement qualifiée travaille au quotidien pour de grands noms de l'industrie et leur expertise sera un atout non négligeable pour notre développement sur ce marché mature. Les valeurs d'HLT, centrées autour de la qualité de service à forte valeur ajoutée, correspondent parfaitement aux nôtres. Nous sommes confiants sur le fait que de nombreuses synergies pourront émerger de l'association de nos savoir-faire, notamment au niveau local."

Ralf HEISSENBERGER, Directeur Général de HEISSENBERGER LEITERPLATTENTECHNIK, poursuit : "En rejoignant le Groupe ICAPE, nous nous associons aujourd'hui à un leader mondial de la distribution de circuits imprimés, dont la puissance d'achat, le réseau de fournisseurs et la plateforme logistique nous permettront de délivrer à nos clients une qualité de service encore plus différenciante. Nous sommes impatients de collaborer avec les équipes du Groupe, en Allemagne et à l'international, pour exploiter au mieux toutes les synergies déployables entre nos deux structures."

Cette acquisition d'actifs est réalisée par la filiale ICAPE Deutschland Gmbh et est financée à 100% en numéraire.