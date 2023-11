Icape : acquisition de Bordan Electronic Consult en Allemagne

(Boursier.com) — Le Groupe Icape acquiert 100% des actifs de la société allemande Bordan Electronic Consult, fournisseur spécialisé dans la conception de pièces techniques "sur-mesure".

Bordan Electronic Consult développe depuis 2002 une gamme de services axée sur la distribution de pièces techniques auprès d'une trentaine de clients majoritairement basés en Allemagne. Grâce à des partenariats de sourcing solides, Bordan Electronic Consult propose à ses clients un large éventail de produits, dont près de 80% sont réalisés sur mesure. En 2022, la société a généré un chiffre d'affaires de 0,9 million d'euros ainsi qu'une marge brute de plus de 35%.

Le Groupe Icape concrétise via cette opération l'implantation en Allemagne de son activité CIPEM, dédiée à la distribution de pièces techniques "sur-mesure", consolidant sa position d'expert technologique sur ce marché stratégique.

Les partenariats de long-terme conclus par Bordan Electronic Consult permettront de diversifier le sourcing du Groupe avec des fournisseurs basés à la fois en Allemagne, au Japon et à Taïwan. L'intégration de ce nouvel actif au sein du Groupe devrait également générer un potentiel de synergies d'achat, de coûts et commerciales à court et moyen terme.

A l'image des acquisitions précédemment réalisées en Allemagne par le Groupe, comme celle d'HLT en mai 2023 et celle de Princitec en septembre 2023, cette opération est assurée par la filiale CIPEM Deutschland Gmbh et est financée à 100% en numéraire.

L'intégration de ce nouvel actif aux comptes du Groupe est effective à compter du 27 novembre 2023.