Icape : acquisition de 100% du capital de la société LUSODABEL

(Boursier.com) — Le Groupe ICAPE, distributeur technologique mondial de cartes de circuits imprimés, annonce aujourd'hui l'acquisition de 100% du capital de la société LUSODABEL, l'un des principaux fournisseurs de solutions de circuits imprimés au Portugal et en Espagne.

Fondé en 1996, LUSODABEL est un fournisseur portugais spécialisé dans les prototypes, préséries et séries de circuits imprimés. Basant sa stratégie commerciale sur des relations de long terme avec des acteurs industriels reconnus au Portugal et en Espagne, la société dispose d'un portefeuille d'une cinquantaine de clients locaux, majoritairement issus des secteurs de l'industrie et des télécommunications. Forte de son empreinte locale et de son expertise sectorielle, LUSODABEL vient consolider le positionnement du Groupe ICAPE dans la péninsule ibérique. En 2021, LUSODABEL a généré un chiffre d'affaires annuel net de plus de 6,1 millions d'euros et un EBIT d'environ 1,2 million d'euros.

Cyril Calvignac, Directeur Général du Groupe ICAPE, a déclaré : "Avec LUSODABEL, le Groupe ICAPE poursuit activement sa stratégie de croissance externe axée sur la génération de synergies achats et commerciales en ciblant des acteurs rentables, reconnus localement et disposant d'un solide portefeuille de clients. Pour le Groupe ICAPE, la péninsule ibérique représente un marché clé, investi dès 2019 suite à l'ouverture d'une filiale à Barcelone. Avec le soutien et l'expérience de LUSODABEL, qui devient la 30ème filiale de notre groupe, nous renforçons notre proposition de valeur sur ce marché tout en nous assurant une proximité accrue avec nos clients espagnols et portugais."

Vitoriano Fidalgo, fondateur de LUSODABEL, ajoute : "LUSODABEL reste une entreprise en pleine croissance, et nous sommes convaincus que rejoindre le Groupe ICAPE représente un véritable tremplin pour développer notre activité et augmenter le niveau de services que nous offrons à nos clients. Le Groupe ICAPE jouit d'une réputation très solide et d'une grande expérience dans le secteur des circuits imprimés et des pièces techniques. Unir nos forces aujourd'hui signifie que nos clients pourront bénéficier de meilleures options concernant les technologies, les produits, la qualité et la logistique relatives aux circuits imprimés. Nous sommes également très heureux d'entrer dans leur réseau et de pouvoir apporter à nos clients la confiance qui découle de leur organisation, de leurs processus et de leur expertise reconnus dans le monde entier."

A l'instar de l'acquisition récente de la société danoise MON PRINT, annoncée le 29 août 2022, la consolidation de LUSODABEL, une opération financée à 100% par le Groupe ICAPE en numéraire, se fera à compter du 1er janvier 2022. LUSODABEL continuera à opérer au Portugal et en Espagne sous le nom ICAPE Lusodabel, les sept collaborateurs que compte cette entité venant épauler l'activité de la filiale ICAPE Iberica.