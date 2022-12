Icape acquiert le Groupe MMAB, distributeur et producteur suédois de PCB

(Boursier.com) — Le Groupe Icape, distributeur technologique mondial de cartes de circuits imprimés (PCB), annonce aujourd'hui l'acquisition de 100% du capital du Groupe MMAB, producteur et distributeur suédois de PCB.

Le Groupe MMAB est un producteur et distributeur suédois de PCB dédié aux petites quantités et aux prototypes en délai express, dont les activités s'articulent majoritairement en Scandinavie. En plus de son implantation en Europe du Nord, constituée d'une usine de production et de son siège social, le groupe compte deux filiales en Europe de l'Est, la première en Hongrie et la seconde en République Tchèque, ainsi qu'une structure chargée du sourcing et de la logistique située en Chine.

Avec plus de 200 clients actifs dans les domaines de l'industrie automobile, ferroviaire, de la défense ou encore médicale, le Groupe MMAB, au 30 septembre 2022, a réalisé sur les douze derniers mois un chiffre d'affaires de 132 millions de couronnes suédoises (soit plus de 12 millions d'euros) ainsi qu'un EBITDA de près de 20 millions de couronnes suédoises (soit plus de 1,8 million d'euros).

Par cette acquisition, le Groupe Icape accroît sa présence en Europe du Nord en tant que distributeur de PCB tout en y déployant la stratégie industrielle annoncée en octobre 2022. Dans cette optique, Christelle Bonnevie, Directrice Industriel, assurera l'intégration de l'usine du Groupe MMAB au sein du Groupe ICAPE, son développement industriel ainsi que l'optimisation de sa performance.

Cette opération suit des modalités semblables à celles présentées lors des acquisitions de MON PRINT et LUSODABEL, celle-ci étant également financée à 100% en numéraire et sa consolidation se faisant à compter du 1er janvier 2022.

Cyril CALVIGNAC, Directeur Général du Groupe, déclare : "L'acquisition du Groupe MMAB est structurante à plus d'un titre pour le Groupe ICAPE. Nous consolidons ainsi notre présence en Europe du Nord, déjà renforcée l'été dernier par l'alliance avec MON PRINT, tout en poursuivant notre politique industrielle avec une nouvelle usine de production basée en Europe. L'acquisition du Groupe MMAB vient confirmer l'objectif de croissance externe que nous nous étions fixés pour l'année 2022, à savoir la sécurisation de 35 millions d'euros de chiffre d'affaires supplémentaires. Fort de notre capacité éprouvée à réaliser des acquisitions, nous entendons poursuivre cette stratégie offensive sur le court et moyen termes tout en maintenant une politique d'optimisation de notre organisation ainsi qu'une croissance organique solide."

Tobias HJELM, Directeur Général du Groupe MMAB, ajoute : "Nous sommes aujourd'hui très fiers de rejoindre le Groupe ICAPE, l'un des leaders mondiaux de la distribution de PCB. Par ce rapprochement, nous permettons à nos clients de bénéficier d'une gamme complète de services à forte valeur ajoutée, qu'ils soient techniques, logistiques ou dédiés à la qualité et au sourcing des fournisseurs. En plus de notre expertise technique et de notre réseau spécifique de fournisseurs, nous apportons au Groupe ICAPE une plateforme de production européenne qui couvrira la demande des clients en recherche de production locale."