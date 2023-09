ICAPE accélère en Allemagne avec l'acquisition de la société PRINCITEC

(Boursier.com) — Le Groupe ICAPE, distributeur technologique mondial de cartes de circuits imprimés, annonce l'acquisition de 100% du capital de la société PRINCITEC, fournisseur à haute valeur ajoutée de circuits imprimés.

Située près de Düsseldorf, PRINCITEC assure depuis 2004 l'ensemble des services liés à la distribution de circuits imprimés, sur le plan technique, du sourcing et de la qualité. Bénéficiant d'un réseau de 11 distributeurs aussi bien asiatiques qu'européens, la société bénéficie d'une capacité de commercialisation importante pour répondre dans des délais très courts aux besoins d'une grande diversité d'industries grâce notamment à sa large variété de produits. Avec une base de 35 clients actifs principalement localisés en Allemagne, PRINCITEC a généré en 2022 un chiffre d'affaires de 6,5 millions d'euros ainsi qu'une marge brute de l'ordre de 25,5%.

Le Groupe ICAPE active avec cette opération un potentiel de synergies important tout en poursuivant la diversification de son sourcing, confortant ainsi sa capacité logistique unique à livrer à temps, partout dans le monde et au meilleur coût. Après l'acquisition de la société HLT annoncée fin mai 2023, cette nouvelle signature renforce aussi le positionnement du Groupe ICAPE sur le marché allemand, principal marché du circuit imprimé en Europe.

Yann DUIGOU, Directeur Général du Groupe ICAPE, a déclaré : "Nous poursuivons avec l'acquisition de PRINCITEC l'accélération de notre stratégie de croissance externe, axée sur les synergies d'approvisionnement et de commercialisation ainsi que sur l'optimisation de nos coûts. PRINCITEC présente tous les atouts nécessaires pour générer par ailleurs une croissance organique incrémentale suite à son intégration au sein de notre Groupe. Aussi, son équipe expérimentée, son réseau de fournisseurs solide et son portefeuille clients composé d'une grande variété d'industries confortent notre assise sur le marché allemand, l'un des principaux marchés au niveau mondial. Notre pipeline d'acquisitions potentielles reste très fourni, et nous sommes en discussion avancée avec des cibles couvrant toutes les géographies, nous permettant de réitérer notre objectif de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires supplémentaires cette année."

Bernhard TSCHAMPEL, Directeur Général de PRINCITEC, ajoute : "Le Groupe ICAPE, en plus de sa position d'acteur de premier plan sur notre marché, porte un ensemble de valeurs en adéquation avec notre ADN, axé sur la qualité des produits et sur la relation client. Grâce à cette association, nos clients bénéficieront pleinement de sa puissance d'achat et de sa plateforme logistique unique, ce qui conduira à un renforcement de la qualité du service fourni par nos équipes. Nous avons hâte de collaborer avec la filiale allemande du Groupe afin de déployer le potentiel de synergies entre nos deux entités."

A l'instar de l'acquisition récente de la société HLT, cette opération est réalisée par la filiale ICAPE Deutschland Gmbh et est financée à 100% en numéraire. Les équipes de PRINCITEC, composées de 9 collaborateurs, viennent également renforcer la filiale locale du Groupe.