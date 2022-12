Icade : Urbain des Bois et Bois de France ont signé un accord de partenariat

(Boursier.com) — Urbain des Bois, la filiale d'Icade dédiée à la construction Bas Carbone, et Bois de France ont signé un accord de partenariat visant à développer l'utilisation de bois issu des forêts françaises et transformé en France, dans les projets immobiliers d'Urbain des bois. Urbain des Bois initie ce partenariat avec Bois de France pour renforcer la traçabilité des matériaux utilisés dans ses programmes immobiliers.

Parce que les transports de matériaux faisant appel aux énergies fossiles, et notamment les transports routiers, constituent le premier poste d'émission des gaz à effet de serre, Urbain des Bois souhaite maîtriser la provenance de ses matériaux, limiter les distances liées à leur approvisionnement et favoriser les circuits courts.

Ainsi, Urbain des Bois s'engage dans la structuration de la chaîne de valeur pour développer et massifier la construction en bois et en matériaux bio-sourcés, et à réaliser 100% de ses opérations avec au moins 50% de bois, provenant de forêts françaises et transformé en France. Urbain des Bois s'engage ainsi dans un soutien à la forêt et à la filière bois françaises, et plus largement à l'économie française et aux emplois locaux.