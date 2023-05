Icade : une offre flexible !

(Boursier.com) — Imagin 'Office, filiale d'Icade, est le 1er opérateur de travail flexible à s'implanter dans le quartier en plein essor "Amédée Saint-Germain", près de la Gare Saint-Jean à Bordeaux. Ce nouvel espace, fondé sur une démarche vertueuse et un parti pris écoresponsable, dispose d'une triple expertise : immobilier clé en main/coworking, événementiel et services aux résidents.

Déjà implantée en Ile-de-France et à Lyon, Imagin'Office totalise 9 espaces de 2.000m(2) en moyenne.

Idéal pour les start-ups, TPE, PME ou directions régionales de groupes à la recherche d'une implantation stratégique à moins de 5 minutes à pied de la Gare Saint-Jean, Imagin'Bordeaux a tout naturellement trouvé sa place au sein du nouveau siège de la Caisse des Dépôts, dans un quartier en cours de réhabilitation et à fort potentiel business.

Totalisant 1.600 m(2), Imagin'Bordeaux propose espaces communs, bureaux privatifs, coworking et salles de réunion évènementielles pour offrir une solution adaptée à chaque besoin.

Imagin'Office : plus qu'un coworking !

Grâce à l'appui du réseau territorial, des expertises et de la capacité d'investissement d'Icade, Imagin'Office déploie une offre plurielle, alliant immobilier d'entreprise, animation de communauté, gestion de l'espace collectif et de services associés. Initiée pour proposer une offre de bureaux complète aux clients d'Icade, Imagin'Office ouvre aussi ses portes aux entrepreneurs, TPE et PME en quête d'espaces...

En assurant l'interface avec une quinzaine de partenaires et prestataires en vue d'assurer le confort et l'animation des lieux, l'Office Manager dédié devient l'interlocuteur unique des entreprises hébergées