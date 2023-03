Icade : un ton plus bas

(Boursier.com) — Icade recule de plus de 2% à 43,40 euros ce mercredi. Dans le prolongement de l'annonce concernant l'accord d'exclusivité signé par Icade et Primonial REIM portant sur le rachat de la participation d'Icade dans Icade Santé, l'agence de notation Standard & Poor's (S&P), prenant en compte l'évolution du profil opérationnel d'Icade et des impacts de l'opération sur les principaux ratios financiers du groupe, a confirmé dans sa publication du 14 mars, la notation d'Icade à BBB+, perspective stable.

Le groupe a précisé, sous réserve de la réalisation effective de l'opération, les impacts attendus de l'opération sur ses ratios d'endettement financier à fin 2023 :

Dès fin 2023, le ratio LTV droits inclus serait proche, voire inférieur, à 35%, et ce, en intégrant de potentielles opportunités de croissance qui se réaliseraient d'ici la fin de l'année. A noter que l'impact de la transaction, toute chose égale par ailleurs, se traduirait par un ratio LTV droits inclus autour de 31%.

Le ratio de Dette Nette / (Dette Nette + Capital), tel que calculé par Standard & Poor's, devrait être proche de 35% et ce, dès fin 2023 (vs. 44,5% au 31 décembre 2022). Cet indicateur sera, pour le groupe, l'indicateur central qui sera suivi, compte tenu de l'objectif de maintien du rating BBB+.

Le ratio Dette Nette/ Ebitda tendrait vers 8,5x, aussi dès 2023 (vs 10,1x en 2022).

Guidance inchangée

Enfin, il est précisé que la guidance relative au cash-flow net courant groupe par action 2023, telle qu'annoncée le 20 février dernier à l'occasion des résultats annuels, reste inchangée, à savoir une évolution stable à légèrement positive, hors effet des cessions 2023.

L'impact de l'opération sur le cash-flow net courant 2023 sera précisé à l'occasion de l'annonce du closing de la première étape, et au plus tard fin juillet 2023.

Politique du dividende maintenue

La politique de dividende 2023 serait elle aussi maintenue, à savoir une évolution en ligne avec celle du cash- flow net courant pro forma.

Par ailleurs, comme annoncé, la transaction, une fois réalisée dans son intégralité, générerait une plus-value totale de l'ordre de 1,2 MdE, se traduisant par une obligation de distribution totale de l'ordre de 710 ME...

"Le cadencement de la distribution exceptionnelle dépendra du rythme effectif des cessions réalisées à chacune des étapes. A noter que le régime SIIC prévoit la possibilité d'étaler sur 2 ans chacune des obligations de distribution", a expliqué Icade.

Parmi les derniers avis de brokers, Morgan Stanley a relevé sa recommandation à 'surpondérer' et a porté sa cible de 40 à 56 euros. Un ton plus bas, Goldman Sachs a aussi relevé son objectif sur Icade de 38,7 à 46,7 euros, tout en restant à 'vendre'.