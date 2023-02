Icade : un message positif

(Boursier.com) — Dans un marché bien orienté ce lundi, Icade avance de près de 4% à 48,35 euros après une publication jugée positive par rapport aux attentes et aux messages communiqués lors du CMD de novembre... L'opérateur immobilier intégré a dégagé l'an passé un cash-flow net courant en hausse de 7% à 417 ME, en progression de 5,9% en euros par action (5,50 euros), pour un chiffre d'affaires IFRS en croissance de 9% à 1,8 MdE.

Le groupe vise cette année un cash-flow net courant par action "stable à légèrement positif", hors effet des cessions 2023, et un dividende en ligne avec l'évolution du du cash-flow net courant avec un payout ratio d'environ 80% (sous réserve de la validation de l'assemblée générale de 2024).

Icade, qui a par ailleurs annoncé la nomination d'un nouveau Directeur général au plus tard à l'occasion de l'assemblée générale du 21 avril 2023, a indiqué réfléchir à l'avenir d'Icade Santé, dont l'IPO semble avoir du plomb dans l'aile: "compte tenu des conditions de marché actuelles rendant difficile la relance d'une IPO à court terme, les réflexions se concentrent sur des solutions alternatives visant à remplir les objectifs que le groupe s'est fixés, à savoir organiser la liquidité du véhicule, extérioriser la juste valeur de la Foncière Santé, et générer des liquidités pour renforcer le bilan du groupe afin de permettre à Icade d'être en capacité de saisir des opportunités de croissance".

Invest Securities a ajusté le curseur sur le dossier de 60 à 57,2 euros tout en restant à l'achat. Le titre affiche un gain de 15% depuis le 1er janvier.