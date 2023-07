Icade : un analyste ajuste la mire

(Boursier.com) — Icade monte de 0,7% ce mercredi à 37,90 euros, alors que le groupe a présenté un bilan renforcé, un niveau d'endettement en forte baisse et une liquidité très solide :

La dette nette revient à 2,9 MdsE (vs 6,6 MdsE au 31 décembre 2022). Le ratio Dette nette/ Ebitda revient à 6,5x. Le ratio de couverture moyen ressort supérieur à 95% jusqu'à fin 2026.

Les résultats semestriels sont aussi solides dans un marché qui intègre le nouvel environnement de taux :

Le Chiffre d'affaires IFRS est à 697 ME (+1%) au S1. Le Cash-flow net courant groupe pro forma est de 111,2 ME (+0,4%) (1,47 euro par action). L'ANR NTA est de 79,3 euros par action ; soit 23% de l'ANR matérialisé en cash.

La direction rappelle la revue de l'ensemble des activités et des actifs en cours, à l'aune des nouveaux usages et du contexte de marché. L'annonce de la nouvelle feuille de route est prévue fin 2023 ou début 2024. Parmi les derniers avis de brokers, Oddo BHF a prudemment ramené son objectif de cours de 61 à 51 euros, tout en restant à 'surperformer'.