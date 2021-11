Icade, UChicago et Studio Gang ont posé la première poutre du nouveau centre parisien de l'Université

(Boursier.com) — L 'Université de Chicago, Icade et Studio Gang lancent la construction du nouveau centre parisien de l'Université. Ce nouveau bâtiment abritera un nouvel institut de recherche et renforcera l'engagement de l'université en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.

L'Université de Chicago (UChicago), Icade et Studio Gang ont posé le 9 novembre la première poutre du nouveau centre parisien de l'Université, qui a pour ambition de devenir un centre majeur dédié à l'enseignement, la recherche et la collaboration pour toute la région comprenant l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Presque trois fois plus grands que ceux du centre actuel d'UChicago, les nouveaux locaux permettront d'accueillir enseignants, étudiants, anciens élèves et partenaires, de plus en plus nombreux à choisir le campus parisien pour se rencontrer, étudier et mener des recherches.

En présence de John W. Boyer, Doyen de l'Université de Chicago, de Katie Callow-Wright, VicePrésidente de l'Université of Chicago, de Marie-Christine Lemardeley, Adjointe à la Maire de Paris en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la vie étudiante, de Jérôme Coumet, Maire du 13ème arrondissement de Paris et Président de la SEMAPA, d'Emmanuel Desmaizières, Directeur général d'Icade Promotion, de l'architecte de renommée internationale Jeanne Gang, ainsi que des architectes associés de Parc Architectes, la cérémonie a permis de dévoiler la maquette du projet et le souhait de l'université de doter le centre d'un Institut de Recherche des Études Internationales. La cérémonie a également été l'occasion d'échanger avec Jeanne Gang sur la conception innovante et durable du nouvel immeuble.