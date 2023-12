Icade : tiendra un 'investor day' en février

(Boursier.com) — Icade convie ses investisseurs et analystes financiers, le 19 février 2024, à un 'investor day' qui se tiendra au sein de son Parc Paris Orly-Rungis.

Cette journée sera l'occasion pour la société de :

- présenter ses résultats annuels 2023 et revenir sur les faits marquants de l'exercice,

- détailler, à l'aune du diagnostic réalisé sur l'ensemble de ses activités, les orientations stratégiques et les perspectives du Groupe à moyen terme,

- et proposer une visite des actifs et équipements à disposition des locataires du Parc Paris Orly-Rungis.

D'une superficie totale de 58 hectares, le Parc Paris Orly-Rungis compte près de 220 locataires sur plus de 388.000 m2 de surfaces de bureaux, locaux d'activités et hôtel. Le parc d'activités est situé à proximité immédiate de l'aéroport d'Orly et propose une gamme complète de services et d'espaces à vivre pour les 12.000 personnes travaillant sur le parc quotidiennement.

La présentation sera retransmise en direct, uniquement en anglais, avec diapositives synchronisées. Elle sera disponible à la rediffusion sur le site internet du Groupe (invitations et informations de connexion communiquées ultérieurement).