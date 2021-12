Icade : succès de la transformation de l'emprunt obligataire de 600 ME émis en janvier 2021 en "green bond"

(Boursier.com) — Dans le cadre de l'actualisation de son Green Financing Framework, Icade a sollicité le consentement des porteurs des obligations de la souche de 600 millions d'euros, émises en janvier 2021 et venant à échéance en 2031 - ISIN : FR0014001IM0, afin de les requalifier en obligations vertes ("green bonds").

Réunis ce jour en assemblée générale sur première convocation, les porteurs des Obligations (taux de participation de 38,3%) ont approuvé, à l'unanimité, l'allocation du produit d'émission des Obligations au financement d'un portefeuille d'investissements verts conformes au Green Financing Framework d'Icade. Icade offre désormais à ses investisseurs la possibilité de souscrire, sur le marché secondaire, deux souches obligataires vertes, émises en 2017 et en 2021, finançant des investissements rigoureux sélectionnés sur la base de critères d'éligibilité renforcés et intégrant d'ores et déjà les critères de la Taxonomie européenne tels que connus à ce jour.

Ce framework a été revu par l'agence de notation extra financière Sustainalytics, qui a confirmé son alignement aux Green Bond Principles (publiés par l'International Capital Market Association) et Green Loan Principles (publiés par la Loan Market Association). L'allocation des instruments de dette verts fera l'objet, dès 2022, d'un reporting répondant aux meilleurs standards et alignés avec ces nouvelles exigences.