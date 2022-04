Icade : solides performances pour les trois premiers mois de l'année

(Boursier.com) — Le groupe Icade annonce de solides performances pour les trois premiers mois de 2022.

Du côté des foncières, les revenus locatifs ressortent en hausse de +6,1% à 143,3 ME (part du groupe) :

Foncière Tertiaire : revenus locatifs à 86 ME (+1,4%) dans un contexte de rotation d'actifs soutenue

Foncière Santé : revenus locatifs en forte hausse de +14,6% à 52 ME portés par la croissance du portefeuille.

La direction note les premiers signes positifs de l'inflation sur l'indexation des loyers avec un effet au T1 de l'ordre de +1,3% sur les foncières, attendu en hausse sur le reste de l'exercice.

Dans la promotion, le chiffre d'affaires économique est en croissance de +6% à 264 ME, avec des réservations en hausse de +28% (en valeur) et une poursuite d'une dynamique commerciale soutenue sur le T1 2022.

ANNÉE 2022 BIEN ENGAGÉE

Foncière Tertiaire : deux actifs matures ont été cédés (ou sous promesse) pour plus de 400 ME, à un niveau légèrement supérieur aux dernières expertises.

Foncière Santé : Le groupe rappelle la cession de quatre cliniques en France pour 78 ME, avec une prime sur les dernières valeurs d'ANR de 10%, et la poursuite des acquisitions en Europe du sud, avec des projets d'investissements en cours d'étude en hausse.

Promotion : Sélection d'Urbain des Bois, filiale d'Icade Promotion dédiée à la construction bois, dans un projet innovant à Ferney-Voltaire (130 logements, 7.200 m(2) constitués à 75% de bois)

STRUCTURE FINANCIÈRE : POURSUITE DE L'OPTIMISATION DU PASSIF ET DU VERDISSEMENT DE LA DETTE

Emission début janvier 2022 d'un Green Bond de 500 ME : maturité 8 ans, coupon de 1%.

Renforcement de la structure financière d'Icade Santé : mise en place de 400 ME de ligne RCF, à 5 ans.

ACCÉLÉRATION DE L'AMBITION BAS CARBONE D'ICADE

Olivier Wigniolle, CEO du groupe Icade, commente : "La croissance de notre activité de +6,1% par rapport au T1 2021 illustre la poursuite de la bonne dynamique observée sur 2021 et la solidité de nos 3 métiers. La Foncière de bureaux confirme la robustesse de ses fondamentaux avec des revenus locatifs stables et la rotation continue du portefeuille avec la cession (ou signature de promesse) de 2 actifs matures pour plus de 400 ME au T1 2022. La Foncière Santé affiche une croissance soutenue de ses revenus, portée par l'accélération de ses investissements en 2021. Enfin, la dynamique commerciale de la Promotion se poursuit sur le T1 2022, confortant le déploiement de sa feuille de route de croissance ambitieuse. Grâce à la mobilisation de toutes les équipes, les 3 premiers mois s'inscrivent pleinement dans l'exécution des priorités stratégiques fixées pour 2022, et nous permettent d'être confiants dans l'atteinte de nos objectifs pour 2022.

Nous restons pleinement mobilisés pour délivrer les objectifs annoncés et ce, malgré un contexte géopolitique troublé aux conséquences peu favorables sur nos marchés".