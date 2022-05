Icade signe une promesse de vente sur son portefeuille résidentiel résiduel pour près de 50 ME

(Boursier.com) — Icade a signé le 12 mai 2022 une promesse synallagmatique de vente de son portefeuille résiduel de logements diffus, en copropriété, situés dans 28 communes d'Île-de-France avec le groupe RLF pour 49,4 ME HD.

Le groupe RLF est constitué de l'Entreprise Sociale pour l'Habitat RLF-Résidences le Logement des Fonctionnaires et de sa filiale de logement intermédiaire iRLF. Les deux entités ont vocation à articuler logement et activité professionnelle, notamment pour les agents de l'Etat, tout en contribuant à la politique globale du logement et à ses objectifs d'intérêt général.