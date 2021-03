Icade signe une première acquisition en Espagne pour sa foncière santé

(Boursier.com) — Icade Healthcare Europe et le groupe Amavir ont signé le 26 mars 2021 une promesse portant sur l'acquisition de 2 maisons médicalisées pour personnes âgées en Espagne pour un montant de c. 22 ME droits inclus. Les 2 établissements, dont la livraison est prévue au T2 2022 pour l'un et au T2 2023 pour l'autre, sont situés à Madrid et Ciudad Real et représentent un total de 311 lits pour une surface de 16.320 m(2).

Cet investissement est réalisé auprès du groupe Amavir, filiale espagnole du groupe français Maisons de Famille et 5ème opérateur espagnol, avec un parc de 42 résidences et près de 8.000 places. Des baux prendront effet au jour de l'acquisition pour une durée ferme de 25 ans.

La finalisation de ces acquisitions est attendue entre fin 2022 et le premier semestre 2023, à la livraison des établissements, après obtention des autorisations usuelles nécessaires à leur exploitation.