Icade signe un bail de 5.000 M2 avec Mediapro Sport France sur le Parc des Portes de Paris

Icade annonce avoir signé avec Mediapro Sport France un bail de 4 ans fermes minimum portant sur 5.008 m(2) de bureaux et d'activité au sein du Parc des Portes de Paris à Aubervilliers.

L'immeuble 265-266, entièrement rénové en 2015, accueillera la rédaction et l'ensemble des équipes de la future chaîne TELEFOOT.

Situé au coeur du Parc des Portes de Paris, il dispose, en plus des espaces de bureaux, de moyens de diffusion et de production ainsi que de plusieurs studios d'où seront réalisées les émissions de chaîne. A compter du mois d'août 2020, Mediapro sera le principal diffuseur du championnat de France de football, avec pas moins de 8 rencontres de Ligue 1 et huit rencontres de Ligue 2 diffusées chaque jour, ainsi que de nombreux magazines dédiés.

"Après la signature avec easyHotel d'un bail en l'état futur d'achèvement pour un hôtel de 4.000 m(2) et la location de l'immeuble PULSE (28.000 m2), au Comité d'Organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024, cette nouvelle signature confirme l'attractivité du Parc d'affaires Icade des Portes de Paris, notamment pour les sociétés du secteur audiovisuel, locataires historiques de la Foncière Tertiaire sur ce site" commente le groupe.