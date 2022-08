Icade : signature d'une promesse pour la cession d'un immeuble de bureaux à Nanterre

(Boursier.com) — Icade a signé le 29 juillet une promesse synallagmatique de vente avec la SCPI ELYSEES PIERRE, SCPI gérée par HSBC REIM, portant sur la cession de l'immeuble AXE 13, un bâtiment de plus de 16.000 m(2) de bureaux situés à Nanterre Préfecture (92).

Situé sur le territoire de Nanterre Préfecture, cet immeuble de plus de 16.000 m(2) est entièrement loué à AXA pour une durée résiduelle de plus de 8,2 années ; il fait partie d'un ensemble immobilier de 4 immeubles construits entre 2006 et 2010.