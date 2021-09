Icade Santé renforce son ambition RSE

Dans le cadre de son projet d'introduction en bourse, Icade Santé a sollicité une notation ESG (Sustainability rating) par V.E (Vigeo Eiris - Moody's ESG Solutions), couvrant ses activités françaises et internationales. Icade Santé s'est vu attribuer le score de 63/100 et le rating A1, correspondant à celui des 5% des sociétés les mieux notées du secteur "Services financiers- Immobilier Europe".

Ce résultat témoigne selon V.E "de la forte volonté et capacité d'Icade Santé à intégrer les facteurs RSE dans sa stratégie, ses opérations et sa gestion des risques".

Cette notation fait également suite au renforcement des objectifs RSE d'Icade Santé. Icade Santé renforce sa stratégie RSE, en cohérence avec son ambition de croissance et de leadership.

Icade Santé s'est en effet donné 3 nouveaux objectifs volontaristes en matière de contribution environnementale, sociale et de gouvernance.

Icade Santé s'engage à étendre l'objectif de certification de ses nouvelles opérations en élargissant le périmètre de couverture à l'international pour certifier 100% des nouvelles opérations de plus de 4.000 m(2) avec des niveaux minimums à atteindre : HQE très bon, LEED silver ou BREEAM very good.

Icade Santé accélère la transition environnementale de ses activités vers une trajectoire bas carbone, avec la définition d'un objectif de réduction d'énergie et d'émissions carbone pour les établissements en portefeuille, d'ici fin 2021 en France et d'ici fin 2022 à l'international, compatible avec une trajectoire "+1,5oC".

Icade Santé s'engage à augmenter les financements durables dans le cadre de la gestion de son passif, et ce dans la continuité de son Social Bond. D'une taille de 600 ME, émis en septembre 2020 et à échéance 2030, à un coupon fixe de 1,375%, ce Social Bond a constitué une reconnaissance claire par le marché de l'engagement d'Icade Santé en matière de RSE, et notamment de sa contribution sociale.

Les investissements d'Icade Santé en immobilier de santé contribuent en effet à assurer l'accès à des services essentiels : les cliniques françaises d'Icade Santé représentent ainsi environ 20% des infrastructures immobilières du secteur hospitalisation privée et ses EHPAD offrent une capacité de plus de 7.000 lits en France, en Allemagne, en Italie et demain en Espagne.

Le premier reporting annuel sur les activités françaises d'Icade Santé relatif au Social Bond est disponible sur le site d'Icade Santé, ainsi que le rapport V.E (https://icade sante.fr). L'ensemble de la nouvelle stratégie RSE d'Icade Santé y sera disponible prochainement.