Icade Santé poursuit sa croissance en Allemagne avec Orpea

(Boursier.com) — Icade Santé et ORPEA, leader mondial de la dépendance, ont signé des promesses portant sur l'acquisition des murs de trois maisons de retraite neuves en Allemagne pour un montant total d'environ 57 MEUR (droits inclus).

Le portefeuille de trois actifs, de grande qualité et offrant des prestations haut de gamme, totalise 254 lits de maisons de retraite médicalisées et 95 appartements services pour une surface totale de c. 20.000 m(2).

Il se compose :

- d'un actif mixte EHPAD et RSS2, situé à Papenburg en Basse Saxe, livré fin 2017 et opéré par le groupe ORPEA, dont l'acquisition devrait être finalisée d'ici fin 2021.

- de deux actifs en cours de construction : un actif mixte situé à Krefeld en Rhénanie du Nord - Westphalie, et un EHPAD situé à Wathlingen en Basse-Saxe. Leur développement est assuré par ORPEA qui en deviendra également le locataire exploitant. La finalisation de ces deux acquisitions devrait intervenir au plus tard en 2023 suite à la livraison des établissements et à l'obtention des autorisations requises.

Pour l'actif de Krefeld, une certification environnementale BREEAM est visée. De nouveaux baux, signés sur la base d'une durée ferme de 15 ans, seront effectifs au jour de l'acquisition de chaque actif.