Icade Santé place avec succès son premier 'social bond'

(Boursier.com) — Moins d'un an après le placement de sa première émission obligataire, Icade Santé annonce ce jour le succès de sa première émission obligataire "sociale" (Social bond) d'une taille de 600 ME, à échéance 2030 et à un coupon fixe de 1,375%. Le financement a été levé avec une marge de 155 points de base au-dessus du taux de référence.

Sursouscrite près de 10 fois par des investisseurs de premier rang, cette opération confirme le fort intérêt du marché pour les fondamentaux d'Icade Santé, leader de l'investissement en immobilier de santé en France, avec un portefeuille de 5 MdsE au 30 juin 2020, ainsi que la reconnaissance du caractère social intrinsèque de son activité. Icade Santé accroît ainsi sa base d'investisseurs obligataires et poursuit l'optimisation de son passif (allongement de la maturité et baisse du coût moyen de la dette).

Les fonds issus de cette émission refinanceront des acquisitions ou des projets portant sur des actifs existants (constructions, développements, extensions et restructurations), localisés en France et qui revêtent par essence un impact social positif : l'accès aux soins pour tous. En effet, avec un portefeuille de 132 établissements de santé de court, moyen et long séjour, répartis sur l'ensemble du territoire, Icade Santé investit pour améliorer et faciliter l'accessibilité aux soins pour le plus grand nombre. Cette émission permettra donc à Icade Santé de disposer de ressources financières accrues pour financer son plan d'investissement significatif pour 2020 et 2021.

Xavier Cheval, Directeur Général d'Icade Santé : "Cette nouvelle émission obligataire pour Icade Santé a été très bien accueillie par le marché et largement sursouscrite. Marqueur du positionnement d'Icade Santé, cette obligation "sociale" lui permet de poursuivre la croissance de la société à des conditions financières très attractives ".

Victoire Aubry, Directrice Financière d'Icade : "3 ans après l'émission inaugurale par Icade d'un Green Bond de 600 ME et après la signature sur le premier semestre 2020 d'une ligne de crédit (RCF) Green et d'une ligne de crédit (RCF) Solidaire pour un montant total de 450 ME, ce premier Social bond du secteur, s'inscrit dans la droite ligne de la politique RSE volontariste du Groupe et démontre l'engagement d'Icade pour une finance durable".

Le règlement livraison et l'admission aux négociations des obligations sur Euronext Paris devraient intervenir le 17 septembre 2020.