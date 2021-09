Icade Santé : nomination en Espagne

(Boursier.com) — A compter du 1er septembre, Felipe Pérez Agustín rejoint Icade Santé en Espagne en tant qu'Asset Manager. Cette nomination s'inscrit dans le cadre de l'internationalisation croissante d'Icade Santé, et fait suite aux premiers investissements intervenus en Espagne en 2021, avec l'acquisition de trois EHPAD auprès du Groupe Amavir.

Diplômé de l'Université Polytechnique de Madrid et de l'IE Business School, Felipe Pérez Agustín a débuté sa carrière en 2013 en tant que property manager au sein du groupe Quironsalud, (premier groupe hospitalier en Espagne).

En 2015, Il rejoint Savills Aguirre Newman, leader du conseil en immobilier en Espagne, en tant que property manager afin de gérer un portefeuille d'actifs retail et hôteliers. Depuis 2019, il était en charge du développement du département Healthcare de Savills Aguirre Newman dédié à l'acquisition d'établissements de santé et au conseil auprès d'opérateurs et d'investisseurs spécialisés.

Au sein d'Icade Santé et basé à Madrid, Felipe Pérez Agustín sera chargé de la gestion et le développement du portefeuille d'Icade Santé en Espagne.

Au 30 juin 2021, le portefeuille d'Icade Santé était composé de 183 actifs dont 40 à l'international et 143 en France.