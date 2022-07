Icade Santé : la valeur hors droits du portefeuille du groupe s'élève à 6,1 MdsE

(Boursier.com) — Les comptes consolidés en normes IFRS d'Icade Santé pour l'exercice clos le 30 juin 2022 ont fait l'objet d'un examen limité des Commissaires aux Comptes de la Société.

Pour rappel, le Groupe a décidé d'appliquer pour la première fois aux comptes clos le 31 décembre 2021 le modèle de la juste valeur pour l'évaluation des immeubles de placement (IAS 40) jugeant que ce changement de méthode conduit à donner une information plus pertinente de l'évaluation de son patrimoine immobilier et un alignement avec la pratique des principales sociétés immobilières.

L'activité locative a été robuste, avec des revenus locatifs s'établissant à 161 ME, en hausse de 15 ME par rapport au premier semestre 2021 soit +10,5% à périmètre courant, portés notamment par les acquisitions réalisées au second semestre 2021 sur le territoire national et au Portugal, ainsi que des livraisons d'actifs.

A périmètre constant, les revenus locatifs progressent de +1,6% (effet de l'indexation principalement).

Le taux d'occupation financier du portefeuille au 30 juin 2022 demeure inchangé à 100%.

Le résultat net récurrent s'élève à 126,5 ME, en progression de +4,5 ME, soit +3,7 % par rapport au premier semestre 2021 sous l'effet de la progression des loyers et des investissements réalisés.

Le ratio de LTV droits inclus au 30 juin 2022 est quasi stable par rapport au 31 décembre 2021, à 35,2% (versus 34,6%).

L'ANR NTA au 30 juin 2022 s'établit à 96,8 euros/action, en amélioration de 1 euro (soit +1%) par rapport au 31 décembre 2021 reflétant l'augmentation du cashflow ainsi que la progression de la valeur du patrimoine au cours de la période. Investissements

Les investissements réalisés en 2022 s'élèvent à 104,5 ME.

A l'international, le Groupe a réalisé 69,3 ME d'investissements en Espagne, comprenant l'acquisition de cinq établissements de long

séjour (56,0 ME) et d'une clinique ophtalmologique à Madrid (13,3 ME).

En France, les investissements réalisés à hauteur de 35,3 ME se répartissent entre :

- Les acquisitions, qui s'élèvent à 5 ME et portent notamment sur un centre de santé situé à Lyon pour 2,4 ME ;

- Les investissements réalisés au titre du pipeline de développement pour 23,1 ME qui concernent notamment l'extension de la clinique Saint-Augustin à Bordeaux pour 4,3 ME, un SSR situé à Salon-de-Provence pour 2,3 MEUR, l'extension et rénovation de la clinique des cèdres situé à Brive-la Gaillarde pour 2,4 ME, et la construction d'un EHPAD à Bellerive-surAllier pour 1,8 ME ;

- Les autres capex s'élèvent à 7,2 MEUR.

Expertises au 30 juin 2022

Au 30 juin 2022, la valeur hors droits du portefeuille d'Icade Santé s'élève à 6,1 MdsE (à 100%), soit une hausse à périmètre courant de 2,2% et de 2,3% à périmètre constant par rapport au 31 décembre 2021.

Cette hausse reflète le dynamisme et l'attractivité de la classe d'actif qui a été confortée par l'opération de cession réalisée ce semestre en France sur le court séjour (5 bp de compression de taux sur le portefeuille court séjour en France).

Au cours du premier semestre 2022, Icade Santé a poursuivi le renforcement et l'autonomisation de son passif, avec la signature en mars 2022 :

D'une ligne de crédit renouvelable (RCF) pour un montant de 400 ME à 5 ans, qui pourra être prorogée de 2 ans. Cette opération, conclue à des conditions très attractives, a permis à Icade Santé d'annuler l'avance de 200 ME souscrite auprès d'Icade et de poursuivre son autonomisation financière.

D'un crédit relais (Bridge-to-Bond) de 300 ME à 12 mois, prorogeable de 12 mois (2024), bénéficiant également de conditions très attractives et permettant de préparer sereinement une prochaine émission sur le marché obligataire.