Icade Santé franchit une nouvelle étape vers une introduction en Bourse sur Euronext Paris

(Boursier.com) — Icade Santé, leader parmi les foncières santé cotées en Europe, annonce aujourd'hui l'approbation de son document d'enregistrement, en date du 9 septembre 2021, par l'Autorité des marchés financiers (l'AMF) sous le numéro I. 21-047. L'approbation du Document d'Enregistrement d'Icade Santé constitue la première étape de son projet d'introduction en Bourse sur le marché réglementé d'Euronext Paris.

La finalisation de l'introduction en bourse est subordonnée à l'approbation du prospectus relatif à l'offre par l'AMF, ainsi qu'à des conditions de marché favorables.

Xavier Cheval, Directeur Général d'Icade Santé, a déclaré : "Icade Santé est un leader de l'investissement en immobilier de santé en Europe. Elle bénéficie d'un modèle économique très solide, de caractéristiques remarquables et d'une position stratégique forte en Europe. Depuis sa création voilà quatorze ans, la société a connu une trajectoire de croissance rapide et se trouve aujourd'hui idéalement placée pour continuer de se développer et créer de la valeur avec les exploitants de premier plan du secteur, tout en offrant un rendement attractif à ses actionnaires. Notre introduction en Bourse vise à financer nos ambitions de croissance accrue à l'horizon 2025, lesquelles seront soutenues par l'accélération de notre expansion internationale et la poursuite de la diversification de notre portefeuille. Les équipes d'Icade Santé et moi-même sommes très fiers de lancer cette opération de placement, qui nous permettra de consolider notre leadership en Europe tout en accueillant de nouveaux actionnaires."