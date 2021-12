Icade Santé : diversification dans le court séjour en Italie

(Boursier.com) — Le 15 décembre 2021, la Foncière Santé d'Icade a signé une promesse pour l'acquisition d'un portefeuille de quatre hôpitaux en Italie, dans le cadre d'une opération de sale and lease back avec Gruppo Villa Maria, l'un des principaux opérateurs d'hôpitaux privés italiens, pour 85 ME droits inclus.

Les quatre établissements, hautement spécialisés, notamment en cardiologie et chirurgie orthopédique, sont situés dans les régions de premier plan en Italie (Ligurie, Émilie-Romagne, Toscane et Pouilles). Ils représentent 262 lits et une surface de plus de 18.500 m(2) et seront exploités par Gruppo Villa Maria dans le cadre de baux fermes d'une durée de 27 ans.

Avec cette acquisition, la Foncière Santé se diversifie dans les hôpitaux privés en Italie, en complément des maisons de retraite, classe d'actifs sur laquelle elle est présente depuis 2018. Cette diversification s'inscrit dans son ambition stratégique de devenir la plateforme de référence dans le secteur de la Santé en Europe.