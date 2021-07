Icade Santé acquiert une clinique SSR auprès d'Orpea pour 28 ME

Icade Santé acquiert une clinique SSR auprès d'Orpea pour 28 ME









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Icade Santé (Groupe Icade) a signé, le 29 juin, une promesse en vue de l'acquisition en France d'une clinique de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) en 'sale and leaseback' auprès du Groupe Orpea pour un montant de 27,7 millions d'euros.

Situé à Olivet dans le Loiret, l'établissement offre une capacité d'accueil de 198 lits sur une surface de 10.350 m2.

Un bail de 11 ans fermes sera signé avec Orpea, qui continuera d'assurer l'exploitation de l'établissement.

La finalisation de cette acquisition est attendue au cours du 3 trimestre 2021.

Après l'acquisition en juillet 2020 d'un portefeuille de 9 établissements de santé en Allemagne et en France, cette opération porte à 10 le nombre d'actifs acquis auprès d'Orpea et exploités par le leader mondial de la dépendance, renforçant ainsi les relations partenariales entre Orpea et Icade Santé sur le long terme.

Après cette acquisition, le portefeuille de la Foncière Santé (périmètre France et International) est composé de 184 actifs, dont 40 à l'international. Son patrimoine était valorisé au 31 décembre 2020 à 5,7 MdsE hors droits.