Icade Santé a acquis les murs de la polyclinique de Navarre pour 35 ME

(Boursier.com) — A l'occasion de la cession par le groupe Gaucher de l'exploitation des 2 polycliniques (Navarre et Marzet) situées à Pau au Groupe Bordeaux Nord Aquitaine (GBNA), Icade Santé a acquis les murs de la polyclinique de Navarre pour 35 ME.

Dans ce cadre, Icade Santé a signé avec GBNA deux nouveaux baux d'une durée de 12 ans, l'un sur l'établissement nouvellement acquis et l'autre en renouvellement sur la Polyclinique Marzet, détenue depuis 2007.

L'ensemble formé par les polycliniques Marzet et Navarre propose une palette complète de soins hospitaliers pour le territoire. La polyclinique de Navarre, construite en 2003, rénovée et étendue récemment, dispose d'un plateau technique innovant de 20 blocs opératoires et d'un pôle ambulatoire reconfiguré pour optimiser le parcours des patients en chirurgie et obstétrique. La Polyclinique Marzet voit son rôle conforté sur les prises en charge d'oncologie, de médecine et de soins de suite.

GBNA, locataire des deux cliniques pour les 12 prochaines années, est un acteur de référence de santé privé en Nouvelle-Aquitaine et leader en région bordelaise. Le groupe exploite, avant la reprise des 2 établissements de Pau, 6 cliniques (Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine, Polyclinique Bordeaux Rive Droite, polyclinique Bordeaux Caudéran, Nouvelle Clinique Bel Air, Clinique Ophtalmologique Thiers et la Clinique d'Arcachon) et 1 EHPAD.

Avec cette acquisition, Icade Santé établit un nouveau partenariat de long terme avec un opérateur de référence, GBNA, et poursuit sa croissance conformément à ses ambitions d'investissement dans l'immobilier de santé.