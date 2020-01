Icade s'engage en faveur de la biodiversité

Icade s'engage en faveur de la biodiversité









(Boursier.com) — Le 10 janvier, Aymeric de Alexandris, Directeur Régional Provence d'Icade, Marc Abadie, Président de CDC Biodiversité et JeanClaude Gaudin, Maire de Marseille, Vice-président honoraire du Sénat ont signé une convention de partenariat entre la ville de Marseille, CDC Biodiversité et Icade en faveur de la biodiversité du territoire, à l'occasion de l'inauguration du projet de réhabilitation "Initial Prado" réalisé par Icade, partenaire de CDC Biodiversité.

"Initial Prado" est un programme de renouvellement urbain : la transformation de bureaux en 113 logements avec une surélévation de 3 niveaux en structure légère (bois et acier), conçue par l'architecte "Atelier du Prado" dans une démarche globale de réemploi des matériaux, grâce à des dons de matériaux faits à des associations via Cycle up (une start-up créée par Icade et Egis) et Raedificare, toutes deux impliquées dans l'économie sociale et solidaire...