Icade révise son CFNC 2020, espéré à 4,80 Euros par titre

(Boursier.com) — Icade a généré 978 ME de chiffre d'affaires consolidé au 30 septembre 2020, contre 1,02 MdE un an plus tôt, soit -6,6% à périmètre constant. C'est l'activité "Promotion" (-15,6%) qui pénalise le plus le groupe.

L'impact total de la crise sur le CFNC part du Groupe 2020 est dorénavant estimé, sous réserve de la stabilisation de la situation sanitaire, à -30 ME, soit une baisse par rapport à l'estimation de fin juillet (-50 ME). La nouvelle Guidance du groupe s'établit à 4,80 Euros par action (-8,8%). Icade avait suspendue, en mars, sa guidance initiale qui était alors : une croissance de +5%.

Le dividende 2020 devrait être stable comparé au dividende 2019, à 4 Euros par action, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée Générale.